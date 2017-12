Berlin Volleys gewinnen Derby bei Netzhoppers klar mit 3:0

Die Berlin Volleys sind im Berlin-Brandenburg-Derby der Volleyball-Bundesliga ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Bei den Netzhoppers KW-Bestensee setzte sich der deutsche Meister am Samstagabend mit 3:0 (25:19, 25:20, 25:23) durch und feierte damit den ersten Auswärtssieg überhaupt in einem Pflichtspiel in dieser Saison.

Vor rund 800 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee hielten die Gastgeber mit einer engagierten Vorstellung den ersten Durchgang bis zum 15:15 offen. Doch dann setzten sich die BR Volleys dank guter Blockabwehr und einiger gelungener Angriffsaktionen von Paul Carroll und Robert Kromm allmählich vorentscheidend ab.

Im zweiten Durchgang war die Spiellaune bei den Gästen geweckt. Durch die zwischenzeitlichen Wechsel auf der Zuspielerposition zwischen Pierre Pujol und Sebastian Kühner wurde das Spiel der Volleys weitgehend unberechenbarer für den Gegner.

Bei den Brandenburgern kam Führungsspieler Björn Andrae nach überstandener Gürtelrose wegen seines Trainingsrückstandes nur sporadisch zum Einsatz.

Letzte Änderung: Samstag, 9. Dezember 2017 21:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen