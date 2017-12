dpa

Illegale Pokerrunde ausgehoben

Die Berliner Polizei hat einer illegalen Pokerrunde ein plötzliches Ende gesetzt. In einem Lokal in der Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg erwischten die Beamten in der Nacht zum Samstag sieben Spieler und den Kartengeber im Hinterzimmer an einem Tisch. Vorausgegangen waren Ermittlungen zu einem 31-jährigen und einem 26-jährigen Mann, die schon länger Spiele um hohe Geldeinsätze veranstaltet haben sollen, wie die Polizei mitteilte.

Alle 13 Besucher des Lokals seien überprüft worden. Sichergestellt wurden nach Polizeiangaben Beweismittel, drei Spielautomaten und Spieleinnahmen. Das Lokal wurde geschlossen. Gegen die Spieler und dem Kartengeber wurden Verfahren wegen der Beteiligung am illegalen Glücksspiel eingeleitet.

