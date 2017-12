Hertha BSC möchte in Augsburg Auswärtstrend fortsetzen

Für Hertha BSC beträgt der Abstand zum Relegations-Platz 16 nur fünf Punkte. Daher möchten die Berliner beim FC Augsburg unbedingt punkten. Die zurückliegenden Auftritte in der Fremde machen Mut.

Berlin (dpa) - Hertha BSC möchte nach der Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga nicht noch näher an die Abstiegsränge herankommen. Dafür wollen die Berliner am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim derzeit stark aufspielenden FC Augsburg eine Niederlage verhindern. Mut macht den Berliner der jüngste Aufwärtstrend in der Fremde. Zuletzt gab es einen Sieg in Köln und ein Remis in Wolfsburg. «Wir haben die vergangenen Spiele auswärts besser ausgesehen, daran wollen wir in Augsburg anknüpfen», sagte Trainer Pal Dardai.