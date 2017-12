Polizisten im Einsatzwagen unterwegs und dann kracht es

Mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs - und dann hat es gekracht: Zwei Berliner Polizeibeamte und ein Autofahrer hatten in der Nacht zu Samstag Glück im Unglück. Als die beiden Beamten kurz nach Mitternacht mit Lichtsignal und Sirene über die Kreuzung Danziger/Greifswalder Straße fahren wollten, kollidierten sie mit dem dem Auto eines 23-Jährigen.

Der junge Mann sei bei Grün und mit hoher Geschwindigkeit auf der Greifswalder Straße in Richtung Weißensee unterwegs gewesen, teilte die Polizei nach ersten Erkenntnissen mit. Der Autofahrer sowie die Polizeikommissarin, die als Beifahrerin im Einsatzwagen saß, und ein Polizeihauptkommissar wurden am Ort medizinisch versorgt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Durch den Unfall war die Kreuzung bis 3.00 Uhr früh gesperrt.