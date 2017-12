dpa

Angriff im «Späti»: Ladeinhaber bespuckt und beleidigt

Bespuckt, geschlagen und fremdenfeindlich beleidigt: Der Betreiber eines «Späti» und seine Begleiterin sind in der Nacht zu Samstag von zwei Männern angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich die Verdächtigen zunächst über die angeblich zu teueren alkoholischen Getränke in dem «Späti» in der Wiener Straße in Kreuzberg beklagt und angegeben, vom Ordnungsamt zu sein.

Nachdem einer der Männer anfing, Aufnahmen mit einem Smartphone zu machen, verwies der Ladeninhaber die beiden aus dem Geschäft. Die Männer sollen daraufhin den Betreiber (53) und seine Begleiterin (52) beleidigt haben. Einer der Verdächtigen soll dem Ladeninhaber ins Gesicht gespuckt und der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Die alarmierte Polizei nahm die 45 und 43 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer zunächst fest. Gegen den 45-Jährigen lag in einer anderen Sache ein Haftbefehl vor. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

