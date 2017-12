Staatsoper: Gelungener Neustart mit «Hänsel und Gretel»

Märchenhafter Neustart an der Berliner Staatsoper: Mit Engelbert Humperdincks «Hänsel und Gretel» hat das rundum sanierte Haus am Freitagabend seine erste Opernproduktion nach sieben Jahren präsentiert. Zum Auftakt der regulären Spielzeit inszenierte Achim Freyer die Märchenoper nach den Brüdern Grimm als fantasievolles und opulent ausgestattetes Musiktheater. Das Publikum spendierte dem Regie-Altmeister begeisterten Beifall. Nur ein Zuschauer quittierte die gut zweistündige Aufführung mit einem lautstarken Buh-Ruf.

Auf die mit schwarzen Tüchern umhüllte Bühne werden meist in weiß einfache Landschaften projiziert, die an Kinderzeichnungen erinnern. In dem kargen Bühnenbild bilden die fantasievoll und quietschbunt verkleideten Sänger einen reizvollen Kontrast. Nicht nur die vielen Kinder unter den Zuschauern freuten sich über diesen Märchenreigen.