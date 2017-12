Union kassiert bei Hofschneider-Debüt Niederlage

Sein Debüt als Cheftrainer bei Union hatte sich André Hofschneider ganz anders vorgestellt. Die Berliner unterliegen Dynamo Dresden im Ostderby völlig verdient. Für die Aufstiegsambitionen der Eisernen war dies der nächste Dämpfer.

Berlin (dpa) - Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin ist der gewünschte Effekt nach dem Trainerwechsel ausgeblieben. Dynamo Dresden gewann am Samstag mit 1:0 (0:0) bei den Eisernen und verdarb André Hofschneiders Debüt als Chefcoach gründlich. Fünf Tage nach der Entlassung von Hofschneiders Vorgänger Jens Keller zeigten die Berliner vor 22 012 Zuschauer in der ausverkauften Alten Försterei eine schwache Leistung und kassierten verdient die erste Heimniederlage der Saison.

Die erste Möglichkeit des Spiels bot sich Dynamo nach einem Ballverlust von Akaki Gogia in Mittelfeld. Doch Erich Berko konnte die scharfe Hereingabe nicht mehr aufs Tor bringen (14.). Union brachte nach 20 Minuten etwas mehr Struktur in sein Spiel und hätte durch Chancen von Gogia und Skrzybskis Kopfball in Führung gehen können (23./37.).

Nach der Pause versuchten die Berliner gegen die ballsicheren Gäste den Druck zu erhöhen. In der 54. Minute hätten die Hausherren das schmeichelhafte 1:0 erzielen können. Doch der blasse Union-Angreifer Sebastian Polter köpfte aus sechs Metern am Tor vorbei. Danach verfielen die Berliner wieder in den alten Trott und ließen Leidenschaft und Laufbereitschaft vermissen. So fiel die Führung der Dresdner durch das erste Saisontor von Oldie Lambertz nicht unverdient (71.). Ein Aufbäumen der Berliner in der Schlussphase blieb aus.