Hertha: Kalou-Einsatz fraglich

Fußball-Bundesligist Hertha BSC bangt vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim FC Augsburg um den Einsatz von Salomon Kalou. Der Ivorer habe aufgrund von Adduktorenbeschwerden noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren können, teilte Hertha-Trainer Pal Dardai am Freitag mit. «Wir müssen den Samstag abwarten», sagte der Ungar.

Auch wenn Kalou gerade in keiner einfachen Phase stecke, werde er in dieser Saison auf jeden Fall noch gebraucht, fügte Dardai hinzu. Thomas Kraft wird die Reise nach Augsburg nicht antreten. Der Ersatztorhüter fällt wie schon beim 1:1 am Donnerstag in der Europa League gegen Östersunds FK wegen einer Grippe aus.