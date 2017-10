Eastside gewinnt Champions League-Match bei Saint Quentin

Die Tischtennis-Frauen von Triple-Sieger TTC Berlin Eastside haben auch ihr zweites Vorrundenmatch in der Champions League bei Frankreichs Meister TT Saint Quentinois klar mit 3:0 gewonnen. Zwei Wochen nach dem 3:1-Heimauftakt gegen Hodonin (Tschechien) führen die Berlinerinnen nun die Dreier-Gruppe souverän an. Die beiden ausstehenden Partien bestreiten der TTC am 24. November in Hodonin und am 1. Dezember zuhause gegen die Französinnen.

Trotz erheblicher Personal- und Verletzungssorgen schaffte Eastside mit großem Einsatz und starkem Willen das unerwartet deutliche Resultat. Die Ungarin Georgina Pota besiegte die Nummer 1 von Saint Quentin, Daniela Dodean-Monteiro (Rumänien), in der wichtigen Auftaktpartie mit 3:1 Sätzen. Berlins Topakteurin Xiaona Shan baute mit dem 3:1 gegen Britt Eerland (Niederlande) nach Anfangsproblemen die Führung zum 2:0 aus. Die auf Grund der diffizilen Personallage ins Team gerückte Spielertrainerin Irina Palina (47) machte mit ihrem starken 3:1 gegen Aurore Le Mansec den 3:0-Erfolg für den Champions League-Titelverteidiger perfekt.

