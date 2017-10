ALBA Berlin gewinnt auch in Göttingen

ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seine Position in der Spitzengruppe gefestigt. Am Freitagabend siegte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses bei der BG Göttingen mit 88:69 (41:34). Bester Berliner Werfer war Spencer Butterfield mit 20 Punkten. Bei Göttingen gelangen Michael Stockton 19 Punkte.

Beide Teams gingen von Beginn an kompromisslos in der Verteidigung zu Werke. Und so gab es auf beiden Seiten zunächst viele Ballverluste und Fehlwürfe. ALBA hatte in der Offensive Probleme, sich gute Wurfpositionen zu erarbeiten. Keine 48 Stunden nach dem Eurocup-Erfolg gegen Partizan wirkten die Berliner hin und wieder unkonzentriert. Ein 8:0-Lauf Ende des zweiten Viertels brachte ALBA dann aber wieder die Führung, die sie bis zu Halbzeit behaupten konnten.

Und ALBA knüpfte nach Wiederanwurf nahtlos an die guten letzten Minuten vor der Pause an. Mit einem 15:2-Lauf konnten sie sich auf 56:36 zum ersten Mal deutlicher absetzen. Vor allem dank Spencer Butterfield, der 18 seiner 20 Punkten im dritten Viertel machte, dominierte der Hauptstadt-Club nun die Partie.

Im Gefühl der sicheren Führung ließen die Berliner dann aber im letzten Viertel nach und Göttingen kam Punkt für Punkt näher. Der Vorsprung schrumpfte von 25 auf zehn Zähler. ALBA schien die Puste auszugehen. Doch rund zweieinhalb Minuten vor Ende sorgte Peyton Siva mit sechs Punkten am Stück für die endgültige Entscheidung.

Letzte Änderung: Freitag, 13. Oktober 2017 21:30 Uhr

Quelle: dpa

