Lagerhalle und Hunderte Paletten brennen

Es ist heiß und gefährlich. Der Brand hält Feuerwehrleute und Anwohner in Atem. Riesige Flammen steigen in den Berliner Nachthimmel.

Berlin (dpa/bb) - Rund 120 Feuerwehrleute bekämpfen einen Großbrand am östlichen Berliner Stadtrand. «Die Lage ist noch nicht unter Kontrolle. Wir werden die ganze Nacht zu tun haben», sagte ein Sprecher am Freitagabend. Das Feuer war in einer Lagerhalle in der Goeckestraße in Alt-Hohenschönhausen ausgebrochen.