Großbrand: Lagerhalle in Flammen

Am östlichen Berliner Stadtrand ist in Alt-Hohenschönhausen eine Lagerhalle in Brand geraten. «Großbrand», twitterte die Feuerwehr am Freitagabend. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Riesige Flammen zeichneten sich am Abendhimmel ab.

«Druckgasbehälter fliegen durch die Luft», sagte ein Sprecher. Zeitweise habe sich die Feuerwehr zurückziehen müssen. Ein Nachbargebäude in der Goeckestraße werde gekühlt. «Wir geben alles», twitterte die Behörde. Ob jemand verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

Nach rbb-Informationen soll wegen des Rauchs ein angrenzendes Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Die brennende Halle soll leer gewesen sein.

Letzte Änderung: Freitag, 13. Oktober 2017 20:00 Uhr

Quelle: dpa

