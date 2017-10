dpa

Großbrand: Druckgasbehälter fliegen umher

Rund 80 Berliner Feuerwehrleute sind am Freitagabend zu einem großen Brand in Alt-Hohenschönhausen ausgerückt. Ein Gebäude in der Goeckestraße stehe in Flammen, «Druckgasbehälter fliegen durch die Luft», sagte ein Sprecher. Am Abendhimmel war eine Rauchsäule zu sehen. Die Einsatzkräfte müssten sich zurückziehen, twitterte die Feuerwehr.

Gerufen wurde die Feuerwehr auch in den Ortsteil Britz. Dort sei eine Tiefgarage teileingestürzt, sagte ein Sprecher.

