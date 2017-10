Domowina-Preis geht 2017 auch ins niedersächsische Wendland

Für ihren Einsatz für den Erhalt der sorbischen Sprache und Kultur sind in Bautzen vier Preisträger ausgezeichnet worden. Der Domowina-Preis 2017 wurde am Freitag vergeben. Die Auszeichnung des Dachverbands sorbischer Vereine erhielten Karl Kowalewski aus Lüchow, Margot Haschke aus Drehnow, Manfred Hermasch aus Rohne und Dieter Wendisch aus Bautzen.

Zusätzlich wurde unter anderem die Redaktion der wendischen Jugendsendung «Bubak» beim RBB in Cottbus mit dem Domowina-Nachwuchspreis ausgezeichnet. Der 1990 eingeführte Domowina-Preis wird traditionell am 13. Oktober, am Gründungstag der sorbischen Dachorganisation, überreicht. Die 1912 gegründete Domowina zählt nach eigenen Angaben rund 7300 Mitglieder in der Ober- und Niederlausitz.