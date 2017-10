dpa

Selke und Leckie im Hertha-Kader für Spiel gegen Schalke

Neuzugang Davie Selke von Hertha BSC steht für die Bundesliga-Partie gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wie erwartet erstmals im Pflichtspiel-Kader der Berliner. Hertha-Coach Pal Dardai berief den Stürmer ebenso wie Mathew Leckie in sein 18-Mann-Aufgebot, das der Hauptstadtclub am Freitag mitteilte. Der Australier Leckie war angeschlagen von der Länderspielreise mit seinem Nationalteam zurückgekehrt. Selke darf sich Hoffnungen auf sein Liga-Debüt als Einwechselspieler im Trikot der Hertha machen.

Letzte Änderung: Freitag, 13. Oktober 2017 17:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen