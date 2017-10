dpa

Unterschriften-Marathon bei Kaufvertrag für Air Berlin

Der Kaufvertrag zur Übernahme großer Teile der Air Berlin durch die Lufthansa ist erst am Freitag unterzeichnet worden. «Nach einem «Signing-Marathon» ist es jetzt auch notariell besiegelt: Lufthansa Group übernimmt Teile von Air Berlin», meldete die Lufthansa-Pressestelle am Freitagmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter. Die Sitzung in einem Berliner Notarbüro hatte sich vom Vortag hingezogen. So musste der Kaufvertrag von mehr als 250 Seiten komplett vorgelesen werden, hieß es aus Kreisen der Air Berlin. Inhaltliche Differenzen zwischen den Vertragsparteien soll es nicht mehr gegeben haben. «Es handelte sich um einen rein technischen Prozess», erklärte ein Lufthansa-Sprecher. Air Berlin und Lufthansa hatten den Abschluss am Donnerstag publik gemacht.

