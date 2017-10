dpa

Brandenburg: Grundschüler in Deutsch und Mathe im Mittelfeld

Berlin (dpa/bb) - Brandenburgs Viertklässler haben bei einer Untersuchung ihrer Kompetenzen in Deutsch und Mathematik Werte im Mittelfeld erreicht. Bei der Rechtschreibung schaffte knapp ein Viertel der Grundschüler nicht den Mindeststandard. Das geht aus der Studie IQB-Bildungstrends hervor, die die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag in Berlin veröffentlichte. Untersucht wurde, inwieweit Viertklässler Bildungsstandards der KMK in Deutsch und Mathematik erreichen. An der Studie hatten rund 30 000 Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgangsstufe aus allen 16 Bundesländern teilgenommen.

Quelle: dpa

