Streit um Kreisreform in Brandenburg: Drohen Neuwahlen?

Die Debatte über die Kreisreform in Brandenburg zieht sich auch durch die Regierungsfraktionen. Drohen bald Neuwahlen?

Potsdam (dpa/bb) - Der Streit um die Kreisreform in Brandenburg wird jetzt auch offen in der SPD-Fraktion ausgetragen. Die SPD-Abgeordnete Kerstin Kircheis kündigte bei einer Probeabstimmung an, sich im November im Landtag zu enthalten. Sie sehe zwar Reformbedarf, die Stadt Cottbus dürfe ihren Status als kreisfreie Stadt aber nicht verlieren, sagte die Abgeordnete am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Kircheis hat ihren Wahlkreis in Cottbus.