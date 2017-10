Kreisreform: SPD-Abgeordnete will sich enthalten

Die SPD-Abgeordnete Kirsten Kircheis will sich bei der Abstimmung über die Kreisreform enthalten. Sie sehe zwar Reformbedarf bei der Kreisstruktur in Brandenburg, die Stadt Cottbus dürfe ihren Status als kreisfreie Stadt aber nicht verlieren, sagte die Abgeordnete, die ihren Wahlkreis in Cottbus hat, am Freitag auf Anfrage. Cottbus sei die zweitgrößte Stadt im Land und habe Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus.

Die Bedeutung von Cottbus für die Lausitz-Region rechtfertige es, die Kommune kreisfrei zu lassen, sagte Kircheis. Mit ihrer Überzeugung habe sie sich in der SPD-Fraktion aber nicht durchsetzen können. Nach ihren Angaben hatten bei einer Probeabstimmung zunächst drei der SPD-Abgeordneten angekündigt, sich enthalten zu wollen. Im Laufe der Debatte sei sie allerdings als einzige übrig geblieben. «Ich fühle mich total unglücklich», sagte Kircheis.

Nach ihrer Einschätzung sei die Legislatur zu Ende, wenn die Reform im Landtag platzen sollte. Dies sei «de facto» so auch in der Fraktionssitzung gesagt worden.

