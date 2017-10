Taskforce Tiergarten kommt erstmals zusammen

Eine Taskforce, die das Problem der im Tiergarten lebenden Obdachlosen angehen soll, berät erstmals in der Senatsverwaltung für Inneres. Dabei handele es sich um eine Arbeitsgruppe, die Probleme erörtern und Lösungsvorschläge ausarbeiten soll, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung am Freitag. Mit am Tisch sitzen demnach Vertreter der Senatsverwaltungen für Inneres, Soziales, Gesundheit und Justiz sowie der Polizei und der Bezirke Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) forderte eine nachhaltige und umfassende Lösung des Problems. «Eine Strategie, die nur auf eine verstärkte Polizeipräsenz und Polizeikontrollen setzt, greift zu kurz», teilte der Senator am Freitag mit. Der Senat müsse den Obdachlosen gezielt Hilfsangebote unterbreiten, «etwa die Unterbringung in einer Notübernachtung, oder bei Bedarf eine psychosoziale Betreuung».

Im Tiergarten und anderen Berliner Parks campieren seit Jahren immer wieder kleinere und größere Gruppen von Obdachlosen. Zuletzt kamen viele Menschen aus osteuropäischen Ländern wie Polen, Russland und Rumänien. Die Bewohner leben vom Betteln, dem Sammeln von Pfandflaschen oder auch Taschendiebstählen. Der Senat hatte deshalb die Gründung einer Taskforce angekündigt.

Letzte Änderung: Freitag, 13. Oktober 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen