Verfügbares Einkommen in Brandenburg gestiegen

Das verfügbare Einkommen der Brandenburger ist weiter gestiegen. Durchschnittlich standen jedem Einwohner 18 908 Euro jährlich zur Verfügung, wie das Landesamt für Statistik am Freitag nach letzten verfügbaren Angaben von 2015 mitteilte. Landesweit seien das 2,6 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Die Zuwachsraten reichten von 1,8 Prozent im Landkreis Havelland bis zu 3,7 Prozent im Landkreis Spree-Neiße.

Die höchsten verfügbaren Jahreseinkommen wurden in den Landkreisen Oberhavel mit 21 060 Euro und Potsdam-Mittelmark mit 20 744 Euro ermittelt. Die geringsten Werte gibt es in Frankfurt (Oder) mit 16 876 Euro und in der Uckermark mit 17 097 Euro.