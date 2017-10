Füchse nach Startrekord auf Prüfstand

Hannover, Flensburg, Kiel: In dieser Reihenfolge müssen die Füchse Berlin innerhalb von sechs Tagen gegen drei Spitzenteams antreten. Der Oktober hat es für den Tabellenführer der Handball-Bundesliga in sich. Bislang haben es die Berliner gut gemacht: Der klare 31:25-Sieg gegen den HC Erlangen war der dritte Sieg im dritten Match des laufenden Monats. «Jetzt kommen die schweren Gegner. Da müssen wir besser spielen», sagte Rechtsaußen Hans Lindberg, mit acht Toren bester Füchse-Schütze gegen Erlangen.

Trotz des deutlichen Ergebnisses spielten die Füchse 25 Minuten lang schwach. Trainer Velimir Petkovic bemängelte die fehlende Einstellung gegen die Franken. «Wir können nicht 10 Prozent weniger geben. Ich hoffe, das war uns eine Lehre», befand Manager Bob Hanning: «Gegen Hannover muss und wird es anders gehen». Schon am Sonntag (12.30 Uhr) treten die Berliner bei den lange Zeit ungeschlagenen, zuletzt aber nachlassenden Niedersachsen an. Dennoch sagte Petkovic: «Das wird ein schweres Spiel am Sonntag, da werden wir richtig angreifen müssen.»

Der imposante Startrekord von 16:0-Punkten lässt die Füchse die anstehenden Aufgaben selbstbewusst angehen. «Wir sind bereit», sagte Lindberg. Nur drei Tage nach der Partie in Hannover müssen die Berliner im Achtelfinale des DHB-Pokals in Flensburg antreten. Am Samstag darauf gastiert dann der Rekordmeister THW Kiel in der Max-Schmeling-Halle. Hanning legt den Fokus dabei auf die Ligaspiele: «Wir sollten die Kraft auf Hannover und Kiel legen.»