dpa

Eisbären Berlin: Spitze dank starker Nerven

Die Eisbären Berlin verdanken ihre aktuelle Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga ihrem beeindruckenden Umgang mit Rückschlägen. In den vergangenen drei Spielen erzielte jeweils der Gegner das erste Tor. Doch die Berliner behielten die Nerven, blieben ihrer Spielweise treu und gingen am Ende immer als Sieger vom Eis. «Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Mannschaft sich in solchen Momenten nicht aus der Bahn werfen lässt, weiter gut spielt und konzentriert bleibt», sagte Trainer Uwe Krupp nach dem 3:1-Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings am Donnerstagabend.

Trotz großer Überlegenheit waren die Eisbären mit 0:1 in Rückstand geraten. Auch Thomas Oppenheimer, der dem Spiel mit seinem Tor zum 2:1 fünf Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels die entscheidende Wende gegeben hatte, hob die Nervenstärke gegen die defensivstarken Schwenninger hervor. «Gerade gegen eine Mannschaft, die sehr kompakt steht, muss man einfach geduldig bleiben und darf nicht nur nach vorne rennen», sagte der Nationalspieler. «Du musst einfach deinen Plan weiter verfolgen, dann zahlt sich das auch aus.»

Die Fähigkeit, trotz aller Widrigkeiten an der taktischen Marschroute festzuhalten, ist für ihn ein Erfolgsgeheimnis der Eisbären. «Ich glaube, das macht uns in diesem Jahr so stark», sagte er.

Am Sonntag (16.30 Uhr) können die Eisbären ihre Siegesserie weiter ausbauen. Würden sie ihr Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguine gewinnen, wäre das bereits der fünfte Erfolg in Serie. Verzichten müssen sie dabei weiterhin auf Kapitän André Rankel, der nach seiner Adduktorenverletzung noch nicht wieder einsatzfähig ist.

Letzte Änderung: Freitag, 13. Oktober 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen