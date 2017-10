Mann am Alexanderplatz von Bekanntem niedergestochen

Der in der Nähe des Bahnhofs Alexanderplatz niedergestochene Mann ist von einem Bekannten angegriffen worden. Die beiden Männer seien zuvor am Donnerstagnachmittag in Streit geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 24 Jahre alte Angreifer habe dann auf den jüngeren Mann eingestochen. Streifenpolizisten seien dazwischen gegangen und hätten ihn gestoppt. Der 24-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt werde, entscheide sich im Laufe des Tages, sagte eine Polizeisprecherin. Das 22 Jahre alte Opfer sei schwer verletzt worden, akute Lebensgefahr habe aber nicht bestanden.

Letzte Änderung: Freitag, 13. Oktober 2017 11:20 Uhr

Quelle: dpa

