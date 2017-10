Amri-Bericht: Union fordert mehr Kompetenzen für den Bund

Nach der Präsentation des Abschlussberichts über Behördenversagen im Fall Amri hat die Union mehr Kompetenzen für den Bund gefordert. Der Föderalismus gelange «bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus schnell an Grenzen», sagte Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) der «Rhein-Neckar-Zeitung» (Freitag). «Wir brauchen deshalb bei den Gefährdern eine stärkere Steuerungskompetenz des Bundes.» Konkret müssten das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz personell gestärkt werden.

Am Donnerstag war der Abschlussbericht eines Sonderermittlers vorgestellt worden. Demnach war die Festnahme des islamistischen Attentäters Anis Amri vor seinem Terroranschlag in Berlin mehrfach an Fehlern verschiedener Polizeibehörden in Bund und Ländern gescheitert.