Ehrung für Star: Häufigster Vogel Brandenburgs

Der Star wird «Vogel des Jahres 2018». In Brandenburg sei er im Gegensatz zum Bund zwar nicht gefährdet, trotzdem mache der anhaltende Rückgang Sorge, teilte der Naturschutzbund Brandenburg am Freitag mit. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Ornithologen leben im Land 150 000 bis 250 000 Brutpaare. Im Brutvogelatlas sei seit 1995 ein stetiger Negativtrend zu bemerken. Bundesweit gibt es etwa eine Million Paare weniger als noch vor zwanzig Jahren.

Aus Sicht von Naturschützern ist dafür vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft verantwortlich. Auf Wiesen und Äckern findet der Star Insekten. Zudem sind für den Vogel Altbäume an Waldrändern, in Parks, oder Alleen als Brutplätze wichtig, so der Nabu Brandenburg.