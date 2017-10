Autobahn 10: Lastwagen verliert Reifen und kippt um

Ein mit Fenstern beladener Lastwagen ist in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn 10 verunglückt. Der Laster war Richtung Magdeburg unterwegs, als sich kurz hinter dem Schönefelder Kreuz zwei seiner Reifen lösten. Das teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die «B.Z.» online berichtet.

Der Lastwagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Hänger löste sich, kippte und kam quer auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Zugmaschine fiel auf die Mittelleitplanke und kippte auf die linke Spur der Gegenfahrbahn. Richtung Magdeburg waren am frühen Morgen drei Spuren gesperrt, in der Gegenrichtung der linke Fahrstreifen. Um kurz nach 13 Uhr hatte die Polizei die Sperrungen wieder aufgehoben. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt, Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus.