dpa

Müller: Air-Berlin-Einigung mit Lufthansa gibt Perspektive

Der Berliner Regierungschef Michael Müller (SPD) bewertet den Teilverkauf von Air Berlin an Lufthansa positiv. Die Einigung beider Unternehmen sei «gut für Berlin, weil sich daraus eine Perspektive für die zukünftige Entwicklung des Luftverkehrs in unserer Stadt ergibt», heißt es in einer Erklärung Müllers vom Donnerstag.

Zuvor hatte Lufthansa mitgeteilt, einen Großteil der Air-Berlin-Flotte zu übernehmen. Zudem können 3000 der rund 8000 Air-Berlin-Beschäftigten zum Lufthansa-Konzern wechseln.

Der Regierende Bürgermeister drückte seine Hoffnung aus, «dass auch mit anderen potenziellen Erwerbern eine baldige Lösung gefunden wird». Nach wie vor seien viele Arbeitnehmer von Air Berlin von Arbeitslosigkeit bedroht. «Ich appelliere an die Käufer, in Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften über neue Beschäftigungsbedingungen einzutreten. Diejenigen Arbeitnehmer, die unter Umständen keine Perspektive erhalten, können sicher sein, dass das Land Berlin ihnen zur Seite stehen wird», fügte er hinzu.

Letzte Änderung: Donnerstag, 12. Oktober 2017 18:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen