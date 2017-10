Probleme bei der Briefzustellung in Berlin

Die Post schafft es in einigen Bezirken der Hauptstadt derzeit nicht, Briefe rechtzeitig zuzustellen. Das bestätigte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Zuvor hatte die «Berliner Zeitung» berichtet, dass einige Berliner tagelang keine Post bekämen, da bis zu 12 Prozent der Briefträger krankgemeldet seien.

Diese Zahl bestätigte die Post nicht, räumte aber «unerwartet viele krankheitsbedingte Ausfälle» ein, die nicht alle durch andere Mitarbeiter hätten aufgefangen werden könnten. Außerdem habe Orkantief «Xavier» viele Lieferwege blockiert, was zu größeren Rückständen geführt habe, die nun sukzessive abgebaut würden.

Der Konzern bestätigte auch, dass die Bundesnetzagentur die Post um Stellungnahme zu den Problemen in Berlin gebeten habe. «Wir arbeiten unter Hochdruck daran, dass die Zustellung in Berlin bald wieder in allen Bezirken zuverlässig läuft», teilte die Post mit. Dazu habe der Konzern bereits neue Mitarbeiter eingestellt und suche auch weiterhin neues Personal.