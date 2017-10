dpa

Letzter Air-Berlin-Flug am 27. Oktober

Der letzte Flug von Air Berlin wird am 27. Oktober von München nach Berlin gehen. Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Maschine mit der Flugnummer AB6210 startet planmäßig um 21.35 Uhr in München und ist zur Ankunft in Berlin-Tegel um 22.45 Uhr vorgesehen. Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet und stellt den Flugbetrieb nun ein. Die Lufthansa übernimmt den größten Teil des Unternehmens, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde.

