Amazon sucht 500 Saisonkräfte: Halb so viele wie 2016

Der Online-Händler Amazon sucht in diesem Jahr für das Weihnachtsgeschäft 500 Saisonkräfte für sein Logistikcenter in Brieselang (Havelland). Der Einstiegslohn starte bei 10,55 Euro pro Stunde, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Zahl der gesuchten Saisonkräfte ist dieses Jahr halb so hoch wie 2016. Grund sei unter anderem die Errichtung eines neuen Zentrums nahe Hamburg, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. 2015 waren auch 500 Saisonkräfte gesucht worden. In Brieselang sind derzeit rund 600 Menschen fest angestellt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 12. Oktober 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

