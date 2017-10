dpa

Prozess wegen zwei Raubmorden in Berlin und Brandenburg

Wegen zwei Raubmorden in Finsterwalde und Berlin muss sich ein Angeklagter vor dem Landgericht Cottbus verantworten. In der Anklage warf die Staatsanwaltschaft dem Mitte Dreißigjährigen vor, Ende Januar in Brandenburg und zwei Tage später in Berlin zwei Männer ermordet und beraubt zu haben, wie Gerichtssprecherin Susanne Becker am Donnerstag berichtete. In Finsterwalde (Elbe-Elster) soll der Angeklagte einen 65-Jährigen erschlagen und ihm die Geldbörse und das Handy geraubt haben. Nur zwei Tage später soll er in einem Berliner Park einen 31-jährigen Syrer erstochen haben. Bei der Durchsuchung des Opfers habe er nichts Nennenswertes gefunden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 12. Oktober 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen