Deutschlands bester Junglandwirt kommt aus Sachsen-Anhalt. Der 28-jährige André Stallbaum aus Iden bei Stendal wurde bei der Nacht der Landwirtschaft in Berlin mit dem Ceres Award geehrt, wie der Deutsche Landwirtschaftsverlag am Donnerstag mitteilte. Der Preis wurde am Mittwochabend in insgesamt elf Kategorien vergeben. Er ist mit je 1000 Euro dotiert.

Der studierte Agrarwissenschaftler Stallbaum stieg mit 24 Jahren als Betriebsleiter in das elterliche Unternehmen ein. Zur Begründung für die Auszeichnung hieß es, der Junglandwirt sei ein dynamischer Macher, der den Betrieb und die Vermarktung von Obst und Gemüse zielgerichtet ausbaue und dabei besonders auf Regionalität setze.

Der Ceres Award wurde den Angaben zufolge 2014 erstmals verliehen. Initiator ist das Fachblatt «agrarheute». Zahlreiche Verbände und Sponsoren unterstützen den Preis. Namenspatin ist Ceres, die römische Göttin des Ackerbaus.

