Air Berlin: Weiter Verhandlungen mit Easyjet

Die insolvente Air Berlin hat sich anders als mit der Lufthansa mit der britischen Fluggesellschaft Easyjet noch nicht über einen Verkauf geeinigt. «Wir verhandeln heute mit Easyjet weiter», sagte ein Sprecher am Donnerstag. Nach früheren Aussagen der Air Berlin interessiert sich Easyjet für 27 bis 30 Mittelstreckenflugzeuge. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sprach am Donnerstag von 20 bis 30 Flugzeugen, die Easyjet in Berlin und Düsseldorf stationieren wolle.

Air Berlin hatte in den vergangenen drei Wochen exklusiv mit Lufthansa und Easyjet verhandelt. Lufthansa übernimmt große Teile der Air Berlin. Ob die Berliner nun auch den Kaufinteressenten Condor an den Tisch holen, blieb am Donnerstag zunächst offen.

