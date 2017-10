dpa

Berliner Beyer für Bahn-EM nachnominiert

Bundestrainer Sven Meyer vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat den Berliner Maximilian Beyer am Donnerstag für die Bahnradsport- Europameisterschaften im Berliner Velodrom vom 19. bis 22. Oktober nachnominiert. Der mehrfache deutsche Meister soll auf seiner Heimbahn im Ausscheidungsfahren und im Punktefahren an den Start gehen. Bei den Bahn-WM vor zwei Jahren in Paris gewann Beyer die WM-Bronzemedaille im Punktefahren.

«Ich bin froh, das ich die Heim-EM fahren kann, obwohl ich erst nicht dafür vorgesehen war», sagte Beyer. «Ich habe mir natürlich schon vorgenommen, um die Medaillen zu fahren und denke, ich habe eine recht gute Form.»

Der 23-Jährige reiste noch kurzfristig nach Wien, um dort am Wochenende am «Grand-Prix Vienna» teilzunehmen. Für viele EM-Teilnehmer ist der Wettbewerb letzte Standortbestimmung vor den Titelkämpfen in Berlin. Für die EM haben über 300 Sportler aus 28 Nationen gemeldet.

