Vater und Tochter von Auto angefahren

Ein Mann und seine Tochter sind in Berlin-Tempelhof von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die beiden wollten am Mittwochnachmittag die Manfred-von-Richthofen-Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei wurden sie von einer 26-jährigen Autofahrerin erfasst. Das siebenjährige Mädchen erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen an den Beinen und am Kopf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 41-jähriger Vater wurde leicht an den Beinen verletzt, konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 12. Oktober 2017 09:40 Uhr

Quelle: dpa

