dpa

Nach Erziehungsheim-Skandal weitere Anklage gegen Betreuer

Mehr als vier Jahre nach dem Skandal um Misshandlungsvorwürfe in den brandenburgischen Haasenburg-Erziehungsheimen ist Anklage gegen einen damaligen Betreuer erhoben worden. Das Amtsgericht Strausberg bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur den Eingang der Anklage, in der es um Misshandlung von Schutzbefohlenen geht. Eine Entscheidung zur Eröffnung des Hauptverfahrens gebe es aber noch nicht. Laut Staatsanwaltschaft Cottbus soll der Erzieher am Standort Müncheberg (Märkisch-Oderland) einen jugendlichen Heimbewohner körperlich misshandelt haben. Zu dem Erziehungsheim-Skandal wurden bereits mehrere Gerichtsverfahren gegen Betreuer geführt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 12. Oktober 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen