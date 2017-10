dpa

Prozess um Doppelmord beginnt in Cottbus

Weil er zwei Männer in Brandenburg und Berlin ermordet haben soll, steht ein Angeklagter von heute an in Cottbus vor Gericht. Dem Mitte-Dreißigjährigen wirft die Staatsanwaltschaft vor, auf seine Opfer eingeschlagen beziehungsweise eingestochen zu haben, um sie zu töten und zu berauben. Die Taten sollen sich am 30. Januar in Finsterwalde (Elbe-Elster) und am 1. Februar in Berlin zugetragen haben. Das Landgericht Cottbus kündigte an, beide Fälle in einem Prozess zu verhandeln. Der Verdacht im zweiten Mordfall fiel erst etwas später auf den Beschuldigten. Dieser war eine Woche nach dem Finsterwalder Mord in Berlin bei einem Ladendiebstahl aufgegriffen und verhaftet worden.

