dpa

Einbruch in Berliner Bezirksamt: Männer kommen vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Für einen Einbruch in ein Bürgeramt in Berlin-Wilmersdorf stehen zwei Angeklagte von heute an vor dem Landgericht. Die 33- und 35-Jährigen sollen vor sechs Monaten mit einem nachgemachten Schlüssel in das Gebäude eingestiegen sein, um die Bezirkskasse zu stehlen. Ein gesondert verfolgter Komplize sei beteiligt gewesen. Weil sie einen stillen Einbruchsalarm ausgelöst hatten, seien sie ohne Beute geflohen. Der 33-Jährige wurde nach Angaben der Polizei direkt am Tatort festgenommen. Der 35-Jährige sei vor dem Gebäude gefasst worden. Für den Prozess wegen versuchten schweren Bandendiebstahls sind fünf Verhandlungstage vorgesehen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 12. Oktober 2017 02:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen