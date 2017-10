Kampfsportlehrer durch Schuss verletzt: Prozess beginnt

Ein 40-Jähriger, der in einer Kampfsportschule in Berlin-Charlottenburg auf den damaligen Betreiber geschossen und ihn verletzt haben soll, muss sich von heute an vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll im Juni 2015 bewaffnet mit einer Selbstladepistole die Schule betreten und einen Schuss abgefeuert haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er den damals 42 Jahre alten Betreiber töten wollte. Das Projektil habe den Geschädigten zunächst verfehlt, sei gegen einen Tresen geprallt und dadurch so umgeleitet worden, dass es den linken Arm des Geschädigten getroffen habe. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag.

