Betreiber von Kampfsportschule angeschossen

Ein 40-Jähriger, der in einer Kampfsportschule in Berlin-Charlottenburg gezielt auf den Betreiber geschossen haben soll, schweigt vor dem Landgericht. Ihm wird versuchter Totschlag zur Last gelegt. Er soll im Juni 2015 bewaffnet mit einer Selbstladepistole das Sportstudio betreten und einen Schuss abgefeuert haben. Der 44-jährige Betreiber wurde am linken Arm verletzt. Hintergründe der Tat liegen noch im Dunkeln, hieß es am Rande des seit Donnerstag laufenden Prozesses.

Der Kampfsportlehrer saß der Anklage zufolge auf einem Stuhl hinter dem Empfangstresen, als ein Schuss aus einer Waffe mit aufgesetztem Schalldämpfer fiel. Das Projektil habe den Geschädigten zunächst verfehlt, sei gegen den Tresen geprallt und so umgeleitet worden, dass es den Geschädigten traf. Zu einem weiteren Schuss sei es nur deshalb nicht gekommen, weil die Waffe geklemmt habe.

DNA-Spuren unter anderem an einer Brille, die in der Nähe des Tatortes gefunden worden war, sollen den Angeklagten belasten. Er wurde im März 2017 in Spanien festgenommen, wo er damals wohnte.

Eine Kriminalbeamtin sagte als Zeugin, es habe in dem Fall einige Merkwürdigkeiten gegeben. So habe nicht der Geschädigte die Polizei eingeschaltet, sondern das Krankenhaus, in dem er operiert worden war. Der Kampfsportlehrer habe «abgeklärt gewirkt».

Ob der 44-Jährige im Prozess befragt werden kann, blieb zunächst offen. Der Mann sei vermutlich im Ausland untergetaucht, hieß es. Die Verhandlung wird am 24. Oktober fortgesetzt.

