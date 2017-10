ALBA Berlin fertigt Partizan Belgrad mit 111:85 ab

Berlin (dpa) – ALBA Berlin ist mit einem klaren Heimsieg in die neue Eurocup-Saison gestartet. Am Mittwoch siegte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses im ersten Gruppenspiel vor 8043 Zuschauern nach einer starken Vorstellung gegen Partizan Belgrad klar mit 111:85 (57:39). Beste Berliner Werfer waren Spencer Butterfield mit 24 Luke Sikma mit 19 Punkten.

Die Berliner ließen sich aber durch die Unterbrechung nicht aus dem Rhythmus bringen und dominierten von Beginn an. Nach dem ersten Viertel führte ndie Gastgeber schon 30:21. Und weil die Serben große Probleme in der Verteidigung offenbarten, wuchs der Vorsprung bis zur Halbzeit auf 57:39 an. Zeitweise spielte sich die ALBA-Offensive fast wie in einen kleinen Rausch.