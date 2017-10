dpa

Nach Fahndung: Polizei ermittelt Schläger

Nach einem schweren Überfall in Berlin-Reinickendorf hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Es handelte sich um einen 35-Jährigen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Ende September hatten sie Fotos des Gesuchten veröffentlich. Der Mann soll im Mai 2016 in der Provinzstraße einen 58-Jährigen schwer verletzt haben.

Der Beschuldigte soll das Opfer nach einem Streit ins Gesicht geschlagen haben. Als dieser zu Boden ging, sollen der Mann und seine Begleitung ihn getreten haben. Der 58-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen erkannten die mutmaßlichen Täter am Tag nach der Tat wieder und hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mann flüchtete, konnte aber von den Zeugen fotografiert werden. Die 31-jährige Frau konnte damals festgenommen werden. Sie hatte keine Angaben zu ihrem Begleiter gemacht. Die Ermittlungen dauern an.

