Toter bei Brand in Lichtenrade

Bei einem Brand in Berlin-Lichtenrade ist ein Mensch gestorben. Das teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Demnach sei es am Mittag in einem Einfamilienhaus zu einem Feuer gekommen. Bei den Löscharbeiten fanden die Beamten eine tote Person. Nähere Angaben zur Identität gab es zunächst nicht, auch die Brandursache war noch offen. Rund 50 Einsatzkräfte löschten das Feuer im Löwenbrucher Weg.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

