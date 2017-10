dpa

Hertha-Manager Preetz: Mit Zwischenbilanz zufrieden

Hertha-Manager Michael Preetz hat nach den ersten sieben Spieltagen der Fußball-Bundesliga eine zufriedene Zwischenbilanz für den Tabellen-Zehnten gezogen. «Wir haben uns bisher alles in allem ganz ordentlich präsentiert. Zu Hause sind wir ungeschlagen, haben zuletzt den Bayern nach einem Rückstand einen Punkt abgetrotzt. Für uns wird es auch diese Saison wichtig sein, im Olympiastadion so konstant zu punkten wie in den Vorjahren. Wichtig war für uns aber auch, dass wir im DFB-Pokal nach einer souveränen Vorstellung eine Runde weitergekommen sind», sagte Preetz am Mittwoch bei «herthabsc.de».

Trotz lediglich einem Punkt nach zwei Partien gegen Bilbao und in Östersund in der Europa-League glaubt der Ex-Stürmer noch, «alle Chancen auf ein Weiterkommen» zu haben. Preetz lobte die gelungene Rotation, mit der Hertha-Trainer Pal Dardai seine Spieler wegen der Vielfach-Belastungen schonen will. «Alle Spieler haben bewiesen, dass wir uns auf sie verlassen können. Die Voraussetzung für diese Rotation war der Faktor, dass wir im Vergleich zu den Vorjahren unseren Kader quantitativ und qualitativ noch breiter aufgestellt haben», erklärte der Manager.

Dass zuletzt 14 Hertha-Spieler in ihre Nationalmannschaften berufen wurden, macht Preetz stolz: «In gewisser Weise sind so viele Nominierungen auch immer eine Auszeichnung für den Verein.»

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 17:00 Uhr

