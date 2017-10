dpa

«Topographie des Terrors»: 2017 schon eine Million Besucher

Berlin (dpa/bb)- Das NS-Dokumentationszentrum «Topographie des Terrors» hat in diesem Jahr bereits eine Million Besucher gezählt. An diesem Mittwoch begrüßte das Ausstellungshaus Daniel Faist aus Oberharmersbach (Baden-Württemberg) als einmillionsten Besuchter. Seit 2013 werde damit jedes Jahr - bei kostenlosem Eintritt - die Millionengrenze überschritten, teilte das Ausstellungshaus weiter mit. Die «Topographie des Terrors» startete vor 30 Jahren mit einer Ausstellung zunächst in einem provisorischen Pavillon ihre Arbeit. Am 6. Mai 2010 wurde das heutige Ausstellungsgebäude an der Wilhelmstraße eröffnet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen