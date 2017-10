Mehr Polizei im Tiergarten später: Neukölln geht Sonderweg

Einwanderer aus Osteuropa haben keinen Anspruch auf Wohnungen und Geld zu Leben - anders als Asylbewerber und deutsche Arbeitslose. Viele Rumänen oder Bulgaren leben daher auf der Straße oder zelten im Park. Die Behörden rufen nach der Polizei oder gehen eigene Wege.

Berlin (dpa/bb) - Die angekündigten verstärkten Polizeikontrollen im Berliner Tiergarten werden doch nicht so schnell kommen, wie versprochen wurde. Am Mittwoch hieß es aus der Senatsinnenverwaltung aber, es habe offenbar Missverständnisse gegeben. Die Polizei werde ihre schon länger bestehenden Kontrollen noch einmal intensivieren, dies geschehe «zeitnah», aber nicht sofort. Ein Termin wurde nicht genannt. Gleichzeitig wurde durch einen Bericht der «Berliner Zeitung» bekannt, dass der Bezirk Neukölln seine Probleme mit den wild campierenden Menschen löst, indem er sie per Bus und auf freiwilliger Basis zurück in ihre Heimatländer fährt.