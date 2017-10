Katastrophenschutzübung mit simuliertem Reaktorunfall

Mit einer landesweiten Übung will die Berliner Verwaltung für Inneres am Samstag Schutzmaßnahmen beim Unfall mit einem Forschungsreaktor proben. An der Katastrophenschutzübung «Gamma 2017» nimmt neben der Berliner Feuerwehr, Polizei und weiteren Einrichtungen erstmals auch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) teil. «Das Übungsszenario soll (...) das Zusammenwirken aller Beteiligten optimieren», teilte die Innenverwaltung am Mittwoch mit.

«Gamma 2017» ist an die jährliche Notfallübung des Helmholtz-Zentrums gekoppelt und soll auf dem Gelände des Instituts in Zehlendorf stattfinden. Dort steht ein kleiner Reaktor, der Neutronen für wissenschaftliche Untersuchungen liefert und nicht mit einem Atomkraftwerk zu vergleichen ist. Auch in der nahegelegenen John-F.-Kennedy-Schule üben am Samstag Mitarbeiter des Bezirks und des Deutschen Roten Kreuzes den Ablauf einer Notfall-Situation.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen