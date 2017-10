dpa

Drei Verletzte bei Angriff auf Männer am Berliner Dom

In Berlin-Mitte sind bei einer Attacke in der Nacht zu Mittwoch drei Männer verletzt worden. Laut Polizei waren ein 30 und ein 36 Jahre alter Mann in der Bodestraße in Höhe des Lustgartens unterwegs, als sie von zwei jüngeren Männern angegriffen wurden. Als alarmierte Polizisten eintrafen, versuchte der 17-jährige Angreifer zu fliehen, konnte jedoch von den Beamten festgehalten werden.

Sein 20 Jahre alter Begleiter kam ebenso verletzt ins Krankenhaus wie die beiden Opfer. In der Tasche des angetrunkenen 17-Jährigen fanden die Beamten das Mobiltelefon des 30-jährigen Angegriffenen. Der Jugendliche wurde nach Aufnahme seiner Personalien einem Betreuer übergeben. Der genaue Tatverlauf war am Mittwochmittag noch unklar. Die Beteiligten und weitere würden nochmals befragt, sagte eine Polizeisprecherin. Es wird wegen Körperverletzung und Diebstahls ermittelt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 15:30 Uhr

