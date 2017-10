dpa

CDU fordert Kommunalkonvent statt Kreisreform

Die CDU-Fraktion hat nach den ersten Anhörungen im Landtag zur Kreisreform einen Stopp des Vorhabens gefordert. Vielmehr solle ein Kommunalkonvent beginnen, bei dem Landesregierung, Landtag und Kommunen an einem Tisch säßen, sagte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Mittwoch in Potsdam. «Die Kreisreform ist gescheitert», sagte der Oppositionsführer. Statt Zwangsfusionen müsse zum Beispiel über Anreize für Kooperationen und freiwillige Zusammenschlüsse geredet werden. Die Landesregierung aus SPD und Linkspartei will im November das Projekt im Landtag verabschieden lassen. Am Montag und Dienstag hatten zahlreiche Vertreter der Kommunen bei einer Anhörung im Innenausschuss massive Bedenken geäußert.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen